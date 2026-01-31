Via Montebianco Scontro sul trasloco

La scuola di via Montebianco a Grosseto rimanda le lezioni di tre giorni, ma il motivo diventa oggetto di polemica. La Flc Cgil non ci sta e protesta contro il Comune, accusandolo di aver comunicato all’ultimo minuto il rinvio del trasloco, previsto per il 2 febbraio. La tensione tra sindacato e amministrazione resta alta, mentre gli studenti e le famiglie si trovano nel mezzo di questa disputa.

Scuola di via Monte Bianco: stop lezioni rinviato, è scontro tra Flc Cgil e Comune. La Flc Cgil Grosseto esprime ’forte preoccupazione’ e denuncia il rinvio, comunicato all’ultimo minuto (appena giovedì), dello stop didattico di tre giorni previsto per il 2 febbraio, necessario per il trasferimento della scuola nella nuova struttura. L’episodio si aggiunge a due anni di sistemazioni provvisorie tra container e aule non ristrutturate. "Il trasloco, parte di un cantiere da circa 11 milioni di euro finanziato con fondi Pnrr, è slittato a pochi giorni dalla data fissata, rendendo vani tutti gli sforzi organizzativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Via Montebianco. Scontro sul trasloco" Approfondimenti su Via Montebianco Francesco Totti e la lite col padrone di casa, le accuse sull’affitto e i danni all’attico. Lo scontro con gli avvocati sul risarcimento dietro il trasloco Calcio a 5. Montebianco super La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Via Montebianco Argomenti discussi: Via Montebianco. Scontro sul trasloco; Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Foglizzo: due furgoni si scontrano e si ribaltano in carreggiata perdendo parte del carico. Tratta chiusa e lunghe code; Scontro tra furgoni sull’A5 a Foglizzo: code fino a 10 km; Maxi incidente all'uscita della Milano-Meda, auto vola fuoristrada. Dolce Fuori menù! Il nostro Montebianco con crema di marroni è una coccola vera! Un dolce speciale, disponibile solo per un periodo limitato…se lo trovi, non lasciartelo scappare! Via Guglielmo Marconi 11 – Recco 0185 76981 #pizzeriaristoranted - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.