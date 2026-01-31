Ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione. Nessuna variazione alle tariffe, che restano invariate. La seduta si è conclusa con il voto favorevole di quasi tutti i consiglieri, confermando la volontà di mantenere stabile la situazione economica del Comune.

Approvato a maggioranza il Bilancio di previsione. Il voto è arrivato ieri pomeriggio in Consiglio comunale. Per l’amministrazione, quello del 2026 è "un bilancio in equilibrio, come attestato dai revisori dei conti" e che "si contraddistingue per la grande attenzione alla capacità di spesa delle famiglie". E in modo particolare, il vicesindaco Marco Giacanella, che ha la delega al Bilancio, ha sottolineato il mantenimento delle tariffe per i servizi erogati, che il Comune ha deciso di non aumentare nonostante l’incremento dei costi. "Per asili nido, impianti sportivi e mense scolastiche – ha detto Giacanella – è stato registrato un aumento generalizzato della spesa, legato ai costi del personale, dell’energia e delle materie prime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via libera al bilancio, le tariffe non si toccano

Il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione 2026, confermando la stabilità delle tariffe per mense, nidi e scuolabus nonostante riduzioni di oltre 356mila euro da parte del governo.

