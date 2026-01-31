Verso la gara d' appalto per i serramenti dell' hospice Studio brianzolo firma e dona il progetto
La corsa alla gara d'appalto per i serramenti dell’hospice si avvicina. Uno studio brianzolo ha firmato e donato il progetto, aprendo la strada alla fase operativa della campagna “Un’Altra Luce, lo stesso orizzonte”, lanciata dall’associazione Fabio Sassi meno di un anno fa.
A meno di un anno dal suo avvio, la campagna “Un’Altra Luce, lo stesso orizzonte” promossa dall'associazione Fabio Sassi si appresta a entrare nella sua fase operativa. Si tratta dell’intervento di sostituzione dei serramenti dell’hospice Il Nespolo di Airuno ormai vicina alla conclusione dell’iter autorizzativo e alla predisposizione della documentazione di gara, passaggio necessario per proseguire con i lavori nel rispetto delle procedure previste per le strutture accreditate. Un apporto professionale che rappresenta un sostegno decisivo e spesso “invisibile” agli occhi del grande pubblico, ma fondamentale per trasformare una raccolta fondi in un cantiere reale.🔗 Leggi su Leccotoday.it
