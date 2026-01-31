Verissimo sabato 31 gennaio | gli ospiti e le interviste di oggi

Sabato 31 gennaio, torna l’appuntamento del weekend con Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin. Oggi, nel salotto di Canale 5, si alterneranno ospiti e interviste, pronti a catturare l’attenzione dei telespettatori. La trasmissione continua anche domani, domenica 1 febbraio, con un’altra giornata ricca di incontri e sorprese.

(Adnkronos) – Torna l'appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 31 gennaio, e domani, domenica 1 febbraio, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo intervista, tra pubblico e privato, di una signora della musica italiana: Gigliola Cinquetti. Ospite anche Daniele Pecci, protagonista maschile della nuova serie 'Una nuova vita'. E, sempre dalla serie di Canale 5, sarà presente con la sua storia l’attore Alessandro Tersigni. E ancora, le mille sfumature e l’ironia di Valeria Graci e il nuovo capitolo di vita di una splendida quarantenne: Thais Wiggers.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Verissimo 31 gennaio

