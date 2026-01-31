Vergara | Non mi aspettavo due gol in tre giorni il mister mi chiede di dare una mano

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Vergara si è lasciato andare a alcune parole. L’esterno azzurro ha detto di non aspettarsi di segnare due gol in tre giorni, ma che il mister gli chiede di aiutare la squadra in ogni modo. Dopo la partita, Vergara ha spiegato che sta cercando di fare il suo meglio e di contribuire come può.

Antonio Vergara, esterno azzurro, ha rilasciato a DAZN alcune dichiarazioni dopo la vittoria dulla Fiorentina di Vanoli al Maradona. "Ho preso una botta in faccia e ha cominciato a girarmi la testa ma ora sto meglio. Non mi aspettavo di segnare due gol di fila, ma il mister mi ha chiesto di essere d'aiuto e credo che lo sto facendo.Scudetto? Dobbiamo giocare partita dopo partita e speriamo che in alto sbaglino. Noi dobbiamo essere pronti ad approfittarne".

Dopo l’esordio stagionale da titolare in Serie A, Antonio Vergara ha condiviso le sue emozioni nel post-partita di Napoli-Sassuolo.

