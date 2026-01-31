Antonio Vergara si lascia andare a parole semplici dopo aver segnato due gol contro la Fiorentina al Maradona. Il centrocampista del Napoli dice di aver provato emozione e sorpresa per aver realizzato due reti di fila in casa. Non si aspettava di essere così protagonista, ma è felice di aver contribuito alla vittoria della squadra. Le sue parole arrivano direttamente dopo la partita, tra entusiasmo e soddisfazione.

Il centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, che ha messo a segno contro la Fiorentina il suo secondo gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita Napoli-Fiorentina, Vergara a Dazn. “Ho preso una botta in faccia e mi ha iniziato a girare la testa, ma ora sto meglio. Mi sto riprendendo. Emozionante segnare due gol al Maradona, non mi aspettavo di farne due di seguito. Il mister mi ha chiesto di dare una mano e penso che lo sto facendo”. Scudetto? “Noi pensiamo partita dopo partita, aspettiamo che lassù sbaglino qualcosa. Noi siamo pronti per approfittarne”. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara: “Emozionante segnare due gol al Maradona, non mi aspettavo di farne due di seguito”

Approfondimenti su Vergara Napoli

Antonio Vergara ha parlato subito dopo la sconfitta al Maradona.

Napoli vive una notte di emozioni contrastanti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: Alla Uefa: Il gol è qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato.; Vergara alla UEFA: È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l'eliminazione; Vergara: È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l'eliminazione; Vergara: E' stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l'eliminazione.

Vergara: E’ stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazioneAntonio Vergara, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni della UEFA nel post partita di Napoli-Chelsea dove ha segnato il suo primo gol in Champions League con la maglia del Napoli. Di s ... ilnapolionline.com

Vergara: È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazioneScopri le dichiarazioni di Antonio Vergara dopo Napoli-Chelsea. Emozione e delusione nell'uscita dalla Champions League. ilnapolista.it

#Vergara: “Emozionante segnare due gol al Maradona, non mi aspettavo di farne due di seguito” A Dazn: "Ho preso una botta in faccia e mi ha iniziato a girare la testa, ma ora sto meglio" https://www.ilnapolista.it/2026/01/vergara-emozionante-segnare-due-g - facebook.com facebook

#Vergara: “È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazione” Alla Uefa: "Il gol è qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato". #ChampionsLeague ilnapo x.com