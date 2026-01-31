Antonio Vergara si prende il centro dell’attenzione al Napoli, grazie a due gol messi a segno in pochi giorni. In diretta su Dazn, alcuni hanno tirato in ballo il paragone con Lorenzo Insigne, uno dei grandi del passato azzurro. Meret, presente in studio, non si è tirato indietro e ha risposto a tono, lasciando intendere di essere pronto a difendere il suo ruolo. La discussione tra i protagonisti si fa più viva, mentre i tifosi attendono di capire se Vergara potrà davvero salire in prima fila come l’ex capitano.

Antonio Vergara è il grande protagonista in casa Napoli, grazie ai due gol segnati in una settimana. In diretta a Dazn hanno provato a paragonarlo ad un grande napoletano che ha fatto le fortune della maglia azzurra come Lorenzo Insigne e si è esposto su questo paragone anche Alex Meret, intervenuto in diretta ai microfoni dell’emittente. Meret azzarda: “Vergara simile ad Insigne”. Nella sua intervista a Dazn, Meret risponde così in merito al paragone fra Vergara e Insigne; “Sicuramente è un giocatore di grandissima qualità, il ruolo è più o meno queullo. è un ragazzo di Napoli, quindi si sa quando ci tiene. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Vergara come un grande ex Napoli? Scatta il paragone in diretta: Meret si espone

Approfondimenti su Vergara Napoli

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato a Dazn.

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: Vergara raggio di luce nel momento buio del Napoli: contro il Chelsea lo attende un altro step da favola; Il Napoli crolla: è fuori. Vince il Chelsea 3-2; Antonio Vergara, napoletano di 23 anni, è il simbolo del disastro del calcio italiano; Napoli-Chelsea, Conte nel post partita: Orgoglioso dei ragazzi. Calendario? Parlano di infortuni, ma se ne fottono.

