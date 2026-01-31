Vergara come Maradona l’ardito paragone di Hernanes

Hernanes paragona Antonio Vergara a Maradona, definendolo “come Maradona” durante il post partita di Napoli-Fiorentina trasmesso su Dazn. L’ex centrocampista brasiliano ha elogiato la prestazione del giovane, sottolineando la somiglianza tra il talento di Vergara e il Pibe de Oro. La frase ha subito fatto parlare i tifosi, che si sono divisi tra chi vede nel paragone un’iperbole e chi invece una grande ammirazione.

Il profeta Hernanes negli studi di Dazn per il post partita di Napoli -Fiorentina, ha commentato la grande prestazione di Antonio Vergara con un ardito paragone Vergara come Maradona. "Il titolo di oggi dovrebbe essere VergaraDona (riferimento a Maradona). Non come talento puro, ma come si coordina a toccare il pallone. Stavo cercando delle azioni di Maradona, mi fa ricordare lui come tocca il pallone, non parlo di talento, ma sembra che il pallone è suo amico, lo accarezza, mette la sua, interno o esterno è sempre tranquillo con il pallone tra i piedi. Poi ha due cosce grandi e potenti. L'articolo il Napolista.

