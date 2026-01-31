Vergara col sangue dal naso per la gomitata e l’arbitro che dice non c’è contatto è la fotografia perfetta

Una serata al Maradona finisce con un episodio che fa discutere. Vergara si presenta con il volto insanguinato, colpito da una gomitata che l’arbitro non ha nemmeno visto, dicendo che non c’è stato contatto. La scena si ripete sotto gli occhi di tutti, mentre il pallone sembra più pesante del solito e la vittoria assume un significato diverso: diventa una forma di resistenza per chi non si arrende facilmente.

C’è una sera, al Maradona, in cui il pallone pesa come un macigno e la vittoria non vale solo tre punti ma un sussulto di resistenza. Napoli-Fiorentina finisce 2-1, ma potrebbe finire anche “anima contro necessità”, perché il calcio, quando è vero, non chiede il tabellino: pretende il racconto. Il Napoli arriva incerottato, rattoppato come una vecchia giacca buona che non si butta mai. La Fiorentina lo sa, lo intuisce subito, e fa quello che può fare chi deve salvarsi: picchia. Non per cattiveria, per sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nella partita di Serie A tra Napoli e Fiorentina, non sono state prese sanzioni per la gomitata di Parisi a Vergara.

