Venticinquesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | la Virtus sbanca Montecarlo

La Virtus torna a vincere in Eurolega. Dopo due sconfitte di fila, la squadra italiana ha strappato una vittoria importante sul campo del Monaco, con il punteggio di 84-82. È la dodicesima vittoria in questa stagione continentale, che permette ai bianconeri di rialzare la testa e continuare a lottare per i playoff. La partita è stata combattuta fino all’ultimo secondo, con la Virtus che ha dimostrato carattere e determinazione.

Dodicesima vittoria continentale per la Virtus che, nella venticinquesima giornata basket Eurolega 20252026, torna a gioire, dopo due ko consecutivi, passando a Montecarlo contro il Monaco per 82-84. Decisiva per il successo dei felsinei, la tripla di Vildoza a quattro secondi dalla fine. VENTICINQUESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: MONACO-VIRTUS BOLOGNA 82-84 Dopo alcuni minuti piuttosto equilibrati, ci pensa Blossongame a tentare di dare una sterzata con il 13-7. Alston e Morgan raggiungono il pari, poi arriva anche il 17-18 con Ferrari, ma a quel punto viene fuori il Monaco con James e Strazel grandi protagonisti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

