Venezuela Rodriguez apre ai privati nel petrolio Ma l’intervento dei giganti Usa non è scontato

Il Parlamento venezuelano ha approvato una legge che permette alle aziende petrolifere straniere di ottenere concessioni senza dover collaborare obbligatoriamente con Pdvsa. Questa mossa segna una svolta importante nel settore, aprendo le porte a investitori privati e stranieri. Tuttavia, l’ingresso dei giganti americani nel mercato venezuelano non è ancora scontato, e molti osservano con attenzione come si svilupperanno le prossime mosse del governo e delle aziende internazionali.

Con una svolta decisiva, il Parlamento venezuelano ha approvato nella giornata di giovedì 29 gennaio la possibilità per gli operatori privati stranieri di acquisire concessioni nel settore petrolifero del Paese latinoamericano senza dover passare dalla cooperazione con il colosso statale Pdvsa. La sponda di Rodriguez a Trump. Il nuovo provvedimento, il più impattante tra quelli promossi dalla neo-presidente Delcy Rodriguez, si inserisce nel nuovo rapporto con gli Usa dopo l'operazione del 3 gennaio che ha portato alla cattura dell'ex capo di Stato Nicolas Maduro e mira a ridurre la pressione statunitense sul Paese affacciato sul Mar dei Caraibi.

