Venezuela liberati tutti i prigionieri americani | amnistia generale dopo la cattura di Maduro

Le autorità venezuelane hanno liberato tutti i cittadini americani detenuti nel paese. Dopo settimane di tensioni, il governo di Caracas ha annunciato un’amnistia generale, considerata una mossa importante per migliorare i rapporti con gli Stati Uniti. La notizia è arrivata pochi giorni dopo la cattura di Maduro, che ha segnato una svolta nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Le autorità statunitensi hanno comunicato che tutti i cittadini americani detenuti in Venezuela sono stati rilasciati, in quella che viene definita una grande concessione diplomatica da parte della nuova leadership di Caracas. «Siamo lieti di confermare il rilascio da parte delle autorità provvisorie di tutti i cittadini statunitensi noti detenuti in Venezuela», ha annunciato l' ambasciata degli Stati Uniti a Caracas attraverso i social media. Rilascio dei prigionieri americani e svolta nei rapporti Usa-Venezuela Il rilascio degli americani avviene mentre il nuovo capo della missione diplomatica statunitense per il Venezuela, Laura Dogu, è atteso oggi a Caracas.

