Venezia duecento messaggi in una notte all’ex | braccialetto elettronico per un 38enne

Una notte di messaggi, pedinamenti e minacce. Un uomo di 38 anni è finito sotto inchiesta a Venezia per aver perseguitato l’ex compagna. La polizia ha deciso di applicargli il divieto di avvicinamento e di contatto, dopo aver raccolto oltre duecento messaggi inviati nell’arco di poche ore. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine, che hanno preso subito provvedimenti per tutelarla.

Fino a duecento messaggi in una sola notte, telefonate a ogni ora, nuovi profili social creati per aggirare i blocchi. È questo il quadro che ha portato all'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 38enne residente nel Veneziano, accusato di atti persecutori ai danni dell'ex compagna. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi a Bibione dai Carabinieri. L'uomo è ora sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e al divieto assoluto di comunicare con lei in qualsiasi forma. Già in passato aveva ricevuto un ammonimento per stalking.

