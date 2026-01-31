Vendono merce contraffatta su Facebook | Guardia di Finanza piomba in diretta streaming e sequestra tutto

La Guardia di Finanza ha interrotto una vendita di merce falsa su Facebook. Entrando in un garage a Pozzallo, hanno scoperto due sorelle che trasmettevano in diretta mentre vendevano prodotti di marchi noti, ma contraffatti. Gli agenti hanno sequestrato tutta la merce durante l’operazione.

La Guardia di Finanza è entrata nel garage di Pozzallo da cui era in corso una diretta Facebook: c’erano due sorelle che vendevano prodotti di prestigiosi marchi palesemente contraffatti. Sui social promettevano "tantissime sorprese".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Guardia Di Finanza Stream Maxi operazione della Guardia di Finanza: sequestrati 85mila botti e merce contraffatta, 12 denunciati Durante le festività natalizie, la Guardia di Finanza di Salerno ha portato a termine una vasta operazione di controllo, sequestrando circa 85. Como, maxi traffico di merce contraffatta: sequestro milionario della Guardia di Finanza La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato oltre 30. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Guardia Di Finanza Stream Argomenti discussi: Bergamo, in stazione vendono cappotti contraffatti. Denunciati due giovanissimi; Bergamo, vendono giubbotti contraffatti in stazione: denunciati due giovani; Bergamo vendono giubbotti contraffatti in stazione | denunciati due giovani. Vendeva merce contraffatta: inIl 21 aprile del 2022 in Galleria XXV Aprile la guardia di finanza aveva sequestrato da un ambulante con documento portoghese, borse, portafogli, calzature e altra merce riportanti firme Louis Vuitton ... cremonaoggi.it Sorpreso mentre vendeva merce contraffatta: denunciatoÈ stato sorpreso dai carabinieri di Aquino mentre tentava di vendere 31 borse palesemente contraffatte, con marchi riconducibili a note case di moda come Gucci, Liu Jo, Prada. Ecco perché un venditore ... ciociariaoggi.it Le sorelle influencer vendono merce falsa: la Finanza le prende in diretta Facebook x.com L’arte dei merciai a Firenze nel Medioevo Se cerchiamo l’etimo della parola Merciaio/ Merceria troviamo che essa deriva dal latino merx-mercis, merce e in questo tipo di bottega si vendono e trovano le cose minute che appartengono al settore del vestiario. O - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.