Vendo un’auto a prezzi modici e sparisce un bottino di oltre 3.000 euro

I carabinieri di Brennero hanno smascherato un uomo di Milano che, approfittando di un’auto in vendita a prezzi bassi, ha truffato un acquirente di oltre 3.000 euro. L’indagine è partita dopo che la vittima ha consegnato i soldi, convinta di acquistare un’auto, ma si è trovata con le mani vuote e una denuncia per truffa in mano.

Si è conclusa con una denuncia per truffa un’indagine condotta nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Brennero che sono riusciti a identificare un uomo residente a Milano che, approfittando della buona fede di un uomo, si è fatto consegnare da lui una somma superiore ai tremila euro.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Brennero Milano Furto con spaccata su un’auto in sosta: sparisce un bottino da 90 euro Un furto con spaccata ai danni di un'auto in sosta si è concluso con l'individuazione di un sospettato da parte dei carabinieri di Postal. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Brennero Milano Argomenti discussi: Vendo un’auto a prezzi modici e sparisce un bottino di oltre 3.000 euro; Fiat 5ooe Icon del 2021; Vendo Hyundai Tucson 1.6 phev Exellence 2wd auto nuova a Vicenza (codice 15499480); Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla. Vendo un’auto a prezzi modici e sparisce un bottino di oltre 3.000 euroSecondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il malvivente avrebbe pubblicato online una finta inserzione relativa alla vendita di un’automobile. Il cittadino, intenzionato ad acquistare il ... trentotoday.it Vendo l'auto a metà contratto, ma l'assicurazione mi restituisce pochi soldiOccorre premettere che, in assenza del contratto stipulato, è impossibile dare una risposta certa sul caso sottoposto, ma rimane sempre possibile offrire alcuni spunti di riflessione. L’assicurazione ... repubblica.it Vendo antara,anno 2008,klm 260 ,con cambio automatico interni in pelle, radio tac, 2.0 ,diesel cv150 ,in perfette condizioni - facebook.com facebook

