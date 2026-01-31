Vendere e affittare casa in poco tempo tipologie e caratteristiche più ricercate

In Italia, vendere o affittare casa in fretta non dipende da trucchi magici. Ci sono però alcune caratteristiche che acquirenti e inquilini cercano sempre di più. Conoscere questi dettagli può fare la differenza e aiutare i proprietari a chiudere le trattative più rapidamente.

Non c’è un incantesimo per vendere o affittare più velocemente un immobile. Esistono però delle caratteristiche che compratori e affittuari cercano. Per capire quali sono queste caratteristiche, Immobiliare.it ha analizzato il tempo di acquisto e il tempo di affitto degli immobili pubblicati sul proprio portale. Si tratta di quanto tempo restano sul mercato le abitazioni prima di essere vendute o affittate. Grazie all’analisi di questi dati è possibile delineare quali sono le città o i quartieri che piacciono di più, ma anche le tipologie e le caratteristiche degli immobili che trovano più rapidamente un acquirente o un inquilino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Nel 2025, Roma si conferma tra le città più ricercate per l’acquisto e l’affitto di immobili in Italia.

Le Regioni chiedono più tempo per l'attuazione degli Accordi di Coesione, avanzando una richiesta che ora passa alla Conferenza Stato-Regioni.

