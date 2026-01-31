In Cina, un’auto elettrica può essere progettata, sviluppata e prodotta in soli sedici mesi. È un record che fa discutere: è frutto di innovazione o di compromessi sulla qualità? La velocità con cui le case automobilistiche cinesi portano sul mercato i nuovi modelli sta sorprendendo tutti, sollevando interrogativi su cosa si nasconda dietro questa corsa.

In Cina, un nuovo modello di auto elettrica può essere progettato, sviluppato e messo in produzione in appena sedici mesi. È un record che sconvolge gli standard europei, dove i cicli di sviluppo si misurano in anni e spesso superano i tre. Il dato, emerso da un’indagine sulle dinamiche produttive del settore automobilistico asiatico, non riguarda un’eccezione isolata, ma la norma in atto in un ecosistema industriale altamente integrato. Il caso più emblematico è quello del centro di ricerca e sviluppo di Shanghai creato dal Gruppo Renault, chiamato Ampere China Development Center, dove è stata realizzata la nuova Twingo E-Tech in ventuno mesi – un tempo già straordinario per gli standard occidentali – con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i tempi a sedici mesi per due nuovi modelli derivati dai marchi Dacia e Nissan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Velocità record nella produzione automobilistica cinese: innovazione accelerata o compromesso qualitativo?

Approfondimenti su Cina Automobili

Dopo anni di attesa e molteplici indiscrezioni, è stato confermato che un nuovo anime di Naruto è attualmente in produzione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cina Automobili

Argomenti discussi: Gli investimenti nella transizione energetica hanno raggiunto un nuovo record; Fotovoltaico da record nel 2025, consumi elettrici stabili; Hennessey rivela perché continua a inseguire pericolosi record di velocità; Rinnovabili Ue: storico sorpasso di solare ed eolico sulle fonti fossili.

Hypercar EV Rimac Nevera R, record velocità con 431,45 km/hLa pista dell'Automotive Testing Papenburg (ATP) in Germania dedicata alle prove di velocità ha visto la conquista del primato nella prova di accelerazione 0-400 km/h, quello della velocità massima ... ansa.it

Yangwang (Byd) migliora record velocità per auto elettricheIl circuito di prova Automotive Testing (ATP) di Papenburg, in Germania, è stato teatro nei giorni scorsi di una impresa ai limiti dell'incredibile. Una versione Track Edition (ottimizzata per ... ansa.it

Milano Cortina 2026 promette velocità, record e medaglie lucidate a dovere. Ma mentre il tempo ufficiale corre sul cronometro, quello culturale rallenta, devia, prende strade laterali. Le mostre che accompagnano i Giochi invernali non fanno da cornice: preferi - facebook.com facebook