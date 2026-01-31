Vanno retribuiti i 10 minuti del cambio tuta al lavoro | la sentenza che dà ragione ai dipendenti della Coop

I dipendenti di Coop Alleanza 3 possono finalmente mettere in busta paga anche i 10 minuti dedicati al cambio tuta. Il Tribunale del Lavoro ha stabilito che quei minuti devono essere retribuiti, accogliendo il ricorso dei lavoratori. La sentenza arriva dopo che alcuni dipendenti avevano fatto causa all’azienda, rivendicando il diritto a ricevere compenso anche per il tempo speso a indossare e togliere la divisa. Ora si attende che Coop si adegui a questa decisione.

I minuti impiegati per indossare e togliere la divisa aziendale devono essere pagati. Lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di dipendenti di Coop Alleanza 3.0, riconoscendo che le operazioni di vestizione e svestizione rientrano a pieno titolo nell’orario di lavoro. Secondo quanto riferito dal sindacato Usb, che ha commentato la decisione, la sentenza conferma così che il cosiddetto tempo tuta, ovvero il tempo necessario per indossare i dispositivi di protezione individuale (Dpi) e la divisa aziendale, «è un’operazione svolta sotto il potere direttivo del datore di lavoro».🔗 Leggi su Open.online

