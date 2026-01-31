All’alba di dicembre, due uomini sono entrati nello stabilimento di Cadelbosco Sopra con un autocarro bianco. Mentre i lavoratori erano impegnati nelle loro attività, i due hanno approfittato del momento per caricare circa 200 chili di rottami di alluminio. La polizia ha raccolto la denuncia e ora indaga per capire come siano riusciti a entrare e cosa abbiano portato via.

A inizio dicembre, approfittando della distrazione dei lavoratori che erano impegnati nelle varie attività nello stabilimento, due uomini erano entrati con un autocarro cassonato bianco all’interno del cortile dell’azienda, con sede a Cadelbosco Sopra, per poi caricare sul loro veicolo dei rottami d’alluminio, per un peso di circa duecento chili. Entrare era stato facile, avendo trovato il cancello lasciato aperto proprio per consentire il transito dei lavoratori impegnati nelle varie mansioni nella ditta. I carabinieri della caserma di Cadelbosco Sopra, una volta avuta la denuncia formale del furto, hanno avviato le indagini, puntando soprattutto sulle scene riprese dalle telecamere dell’azienda presa di mira dai ladri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vanno in cantiere e rubano alluminio. Arriva la denuncia per due uomini

