Valditara | esame orale obbligatorio mancato sostegno comporta ripetizione dell’anno scolastico

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha deciso di rendere obbligatorio l’esame orale per tutti gli studenti. Chi non riceve il sostegno necessario dovrà ripetere l’anno scolastico. La decisione riguarda migliaia di studenti italiani e cambia le regole in modo deciso.

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato una nuova disposizione che potrebbe cambiare il percorso scolastico di migliaia di studenti italiani. A partire dall’anno accademico 2026, chi non sosterà l’esame orale della Maturità sarà obbligato a ripetere l’intero anno scolastico. La decisione, comunicata in un’intervista rilasciata a inizio febbraio, è parte di un piano più ampio volto a rafforzare i criteri di valutazione e a garantire un’attenzione maggiore al merito. L’obbligo non riguarda solo gli studenti che non si presentano all’esame, ma anche chi, pur essendo presente, non raggiungerà un punteggio minimo stabilito dal ministero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato che chi rifiuterà di fare l’orale alla Maturità sarà bocciato.

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha aggiornato sulla situazione del bullismo nelle scuole, evidenziando un calo delle aggressioni e annunciando un incremento di 20 milioni di euro per il sostegno psicologico.

