Vacanze in montagna rincari da capogiro Codacons | a Belluno bar e ristoranti +33,3% a Trento +30

Le tariffe di bar e ristoranti in montagna sono aumentate in modo impressionante. A Belluno, i prezzi sono saliti del 33,3%, mentre a Trento hanno toccato il +30 per cento. Le località più gettonate in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina vedono le spese per i pasti salire a ritmo vertiginoso, rendendo le vacanze sempre più care per chi sceglie di andare in montagna.

Le vacanze in montagna stanno diventando sempre più costose, soprattutto nelle aree più richieste in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Secondo un’analisi del Codacons, i prezzi degli alloggi e dei servizi turistici nelle province del Nord Est hanno registrato aumenti significativi tra il 2021 e il 2025. A Belluno, le tariffe degli hotel, B&B e case per le vacanze sono salite del 33,3%, mentre i ristoranti e i bar hanno registrato un rialzo medio del 22,1%. In Trentino, il rincaro degli alloggi si attesta al 30,6%, con un aumento del 20,1% per i servizi di ristorazione. A Bolzano, i dati sono ancora più preoccupanti: gli alloggi sono aumentati del 35,9%, mentre i locali di ristorazione hanno visto un incremento del 24,4% in quattro anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu

