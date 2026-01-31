Matteo Salvini si trova di fronte a una critica diretta: difendere Trump e il protezionismo può mettere in discussione le sue radici leghiste. In una lettera aperta, un esponente si rivolge al leader leghista con tono amichevole e diretto, ricordandogli che essere leghista significa anche rispettare alcuni valori e principi, non solo seguire le mode politiche. La discussione si accende, mentre Salvini deve fare i conti con le sue scelte recenti e con le reazioni del suo stesso partito.

Caro Matteo Salvini, ti scrivo questa lettera con il tono che si usa quando c’è di mezzo un affetto vero, non un post polemico. Ti scrivo come si scrive a qualcuno che si conosce da tempo e che, proprio per questo, non si può fingere di non riconoscere quando prende una strada che non è la sua. Mettiamola subito in chiaro: di Trump ci si può anche innamorare. Succede. E’ rumoroso, spavaldo, anti politicamente corretto, sembra sempre dire quello che altri pensano ma non osano dire. Non ti si può chiedere di capire fino in fondo cosa voglia dire essere trumpiani: è un’esperienza americana, figlia di una storia, di un mercato interno gigantesco, di una potenza che può permettersi di chiudere porte perché vive di casa propria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Va bene l’amore per Trump. Ma se difendi il protezionismo dimentichi cosa vuol dire essere leghista

Approfondimenti su Salvini Trump

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Salvini Trump

Argomenti discussi: I migliori regali di San Valentino sotto i 50 euro, perché va bene l'amore ma a tutto c'è un limite; L’Amore non ha il passaporto (umano) ??; Cantami d’amore; Giornata del malato, Leone XIV: l'amore non è passivo, si prende cura dell'altro.

Va bene l'amore per Trump. Ma se difendi il protezionismo dimentichi cosa vuol dire essere leghistaLettera a Salvini. Il presidente americano è affascinante, ma i suoi dazi sono una tassa sul nord che la Lega ha sempre difeso. Non è questa la tua storia ... ilfoglio.it

Va’ a cercarla (1907) di James Joyce, quando l’amore abbatte ogni distanzaScopri i versi di Va’ a cercarla di James Joyce, un canto all'amore e una preghiera al vento di poter vedere presto la propria amata. libreriamo.it

L'Iran non è il Venezuela e Trump lo sa molto bene Leggi qui - https://www.ilriformista.it/liran-non-e-il-venezuela-e-trump-lo-sa-molto-bene-497713/ - facebook.com facebook

L'Iran non è il Venezuela e Trump lo sa molto bene x.com