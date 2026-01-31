Va bene l’amore per Trump Ma se difendi il protezionismo dimentichi cosa vuol dire essere leghista

Da ilfoglio.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini si trova di fronte a una critica diretta: difendere Trump e il protezionismo può mettere in discussione le sue radici leghiste. In una lettera aperta, un esponente si rivolge al leader leghista con tono amichevole e diretto, ricordandogli che essere leghista significa anche rispettare alcuni valori e principi, non solo seguire le mode politiche. La discussione si accende, mentre Salvini deve fare i conti con le sue scelte recenti e con le reazioni del suo stesso partito.

Caro Matteo Salvini, ti scrivo questa lettera con il tono che si usa quando c’è di mezzo un affetto vero, non un post polemico. Ti scrivo come si scrive a qualcuno che si conosce da tempo e che, proprio per questo, non si può fingere di non riconoscere quando prende una strada che non è la sua. Mettiamola subito in chiaro: di Trump ci si può anche innamorare. Succede. E’ rumoroso, spavaldo, anti politicamente corretto, sembra sempre dire quello che altri pensano ma non osano dire. Non ti si può chiedere di capire fino in fondo cosa voglia dire essere trumpiani: è un’esperienza americana, figlia di una storia, di un mercato interno gigantesco, di una potenza che può permettersi di chiudere porte perché vive di casa propria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

va bene l8217amore per trump ma se difendi il protezionismo dimentichi cosa vuol dire essere leghista

© Ilfoglio.it - Va bene l’amore per Trump. Ma se difendi il protezionismo dimentichi cosa vuol dire essere leghista

Approfondimenti su Salvini Trump

Ucraina, Salvini: non spetta a Bruxelles dire se va bene piano Trump

Spalletti sull’aspetto mentale della sua squadra: «Essere della Juventus non vuol dire essere presuntuosi ma anche non subire le pressioni». Ecco di cosa abbiamo bisogno

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Salvini Trump

Argomenti discussi: I migliori regali di San Valentino sotto i 50 euro, perché va bene l'amore ma a tutto c'è un limite; L’Amore non ha il passaporto (umano) ??; Cantami d’amore; Giornata del malato, Leone XIV: l'amore non è passivo, si prende cura dell'altro.

va bene l amoreVa bene l'amore per Trump. Ma se difendi il protezionismo dimentichi cosa vuol dire essere leghistaLettera a Salvini. Il presidente americano è affascinante, ma i suoi dazi sono una tassa sul nord che la Lega ha sempre difeso. Non è questa la tua storia ... ilfoglio.it

Va’ a cercarla (1907) di James Joyce, quando l’amore abbatte ogni distanzaScopri i versi di Va’ a cercarla di James Joyce, un canto all'amore e una preghiera al vento di poter vedere presto la propria amata. libreriamo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.