Usa partecipa a una protesta contro l’Ice | giornalista arrestato e incriminato

Un giornalista è stato arrestato e incriminato ieri negli Stati Uniti. Era presente a una manifestazione contro l’Ice, che aveva interrotto una funzione religiosa in una chiesa di St. La polizia ha portato via il giornalista, accusandolo di aver partecipato attivamente alla protesta. La notizia ha fatto il giro dei media e ha acceso il dibattito sulla libertà di stampa e i diritti dei giornalisti negli Stati Uniti.

Il 18 gennaio era stato presente a una protesta contro l’ Immigration and Customs Enforcement (ICE) che aveva interrotto una funzione religiosa in una chiesa di St. Paul, in Minnesota. Per questo motivo Don Lemon, ex anchorman della Cnn, è arrestato, incriminato e poi rilasciato. Il giornalista è stato fermato a Los Angeles e successivamente comparso davanti a un giudice federale, che ne ha disposto la liberazione senza il pagamento di una cauzione. L’accusa, formalizzata da un grand jury del Minnesota, parla di cospirazione e di interferenza con i diritti garantiti dal Primo Emendamento ai fedeli presenti alla funzione, disturbata dall’irruzione di manifestanti che scandivano slogan contro l’ICE. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

