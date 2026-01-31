Usa inizia lo shutdown | niente fondi Ice nel bilancio approvato al Senato

Questa notte è iniziato il secondo shutdown del governo federale in un anno. I negoziati tra i partiti si erano avvicinati alla firma del bilancio, ma i fatti di Minneapolis hanno interrotto tutto. Ora, senza fondi per l’Ice, il governo si ferma di nuovo.

(Adnkronos) – Il secondo shutdown del governo federale in un anno di seconda presidenza di Donald Trump è iniziato la notte scorsa, dopo che i fatti di Minneapolis hanno interrotto i negoziati bipartisan che erano sulla dirittura d'arrivo per avere il bilancio approvato prima della nuova scadenza. Si prevede comunque che l'interruzione parziale del finanziamento.

