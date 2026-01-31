Usa e Taiwan rafforzano i legami militari | come funziona il nuovo hub di potenza di fuoco

Taiwan ha istituito ufficialmente un nuovo centro di coordinamento militare con il supporto degli Stati Uniti. L’obiettivo è rafforzare la difesa dell’isola e aumentare la capacità di risposta in caso di crisi. La mossa segna un passo importante nel consolidare i legami tra i due paesi e nel rafforzare la presenza militare nella regione.

Taiwan ha ufficialmente istituito un nuovo centro di coordinamento militare con il sostegno degli Stati Uniti, in un’azione che segna un passo significativo nel rafforzamento della difesa dell’isola. Il Joint Firepower Coordination Centre, che opera in collaborazione con le forze statunitensi, rappresenta la più avanzata struttura di integrazione delle capacità offensive mai creata a Taiwan. L’annuncio è arrivato a metà gennaio 2026, in un contesto di crescente tensione con la Cina continentale, che ha intensificato esercitazioni militari nei pressi dello Stretto di Taiwan e rafforzato la propria presenza regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Cina ha avviato recenti esercitazioni militari vicino a Taiwan, impiegando fuoco reale e simulando operazioni di blocco e conquista delle zone strategiche dell’isola.

