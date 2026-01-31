Uomo bloccato durante tentativo di asportare beni elettronici e liquori in un negozio di alimentari

Questa mattina, un uomo di 44 anni di Massa Carrara è stato preso in flagrante dai carabinieri di Sarzana mentre cercava di rubare beni elettronici e liquori in un negozio del centro commerciale Centro Luna. I militari sono intervenuti mentre l’uomo cercava di scappare, bloccandolo sul posto e arrestandolo sul momento. La scena si è fatta tesa, con i clienti che si sono ritrovati coinvolti nel tentativo di furto.

Un uomo di 44 anni, originario della provincia di Massa Carrara, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sarzana dopo un tentativo di furto che si è trasformato in una scena di caos all'interno del centro commerciale Centro Luna. L'episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 20.30, quando l'uomo ha tentato di sottrarre alcolici, un aspirapolvere e una macchina da caffè, merce per un valore stimato intorno ai 1.500 euro. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe agito in collaborazione con almeno due complici, non ancora identificati, che si sono fatti strada al banco cassa pagando solo articoli di basso costo.

