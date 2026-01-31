Università Palermo dedica un’aula alla memoria della docente Miranda Cuffaro

Il 27 gennaio Palermo ha ricordato la prof.ssa Miranda Cuffaro con una giornata dedicata alla sua memoria. L’ateneo ha aperto un’aula a suo nome, in segno di riconoscimento per il suo contributo alla statistica economica italiana e alla comunità locale. La cerimonia è stata intensa e commovente, coinvolgendo studenti, colleghi e amici della docente.

Il 27 gennaio si è tenuta una giornata intensa e commovente in ricordo della prof.ssa Miranda Cuffaro, figura di riferimento per la statistica economica italiana e palermitana. La prof.ssa Cuffaro ha svolto la propria attività accademica presso l'Università degli Studi di Palermo a partire dal 1976, dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita con il massimo dei voti. L'evento si è aperto con l'intitolazione dell'Aula 5 del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, un gesto simbolico che testimonia come la sua eredità continui a vivere negli spazi accademici e nella comunità scientifica dell'Ateneo palermitano.

