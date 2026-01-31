Union valdotaine difende posizione | dubbi su elezioni a Aosta non avevano fondamento
L’Union valdotaine risponde alle critiche sulle elezioni a Aosta. La partito respinge le accuse, dicendo che i dubbi sollevati non avevano basi concrete. Si difende dalle polemiche e mette in chiaro che la gestione delle elezioni è stata regolare.
L’Union valdotaine ha respinto con fermezza le critiche mosse da alcuni settori politici e associativi in merito alla gestione delle elezioni comunali a Aosta, sottolineando che i dubbi sollevati non avevano alcun fondamento concreto. L’organizzazione, che da anni rappresenta il principale polo politico della Valle d’Aosta, ha chiarito che il processo elettorale si è svolto in piena regolarità, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure stabilite dall’autorità competente. Le elezioni, tenutesi nel mese di maggio, hanno registrato un’affluenza stabile e un’organizzazione logistica che ha garantito la trasparenza del voto in tutte le circoscrizioni del capoluogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Elezioni ad Aosta, Union valdotaine 'dubbi erano ingiustificati'. "È sempre spiacevole vedere messo in discussione il lavoro altrui" #ANSA - facebook.com facebook
In vista del referendum nazionale sulla Giustizia previsto per marzo 2026, l’Union Valdôtaine rompe gli indugi e indica una preferenza per il “Sì”... x.com
