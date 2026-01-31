L’Union valdotaine risponde alle critiche sulle elezioni a Aosta. La partito respinge le accuse, dicendo che i dubbi sollevati non avevano basi concrete. Si difende dalle polemiche e mette in chiaro che la gestione delle elezioni è stata regolare.

L’Union valdotaine ha respinto con fermezza le critiche mosse da alcuni settori politici e associativi in merito alla gestione delle elezioni comunali a Aosta, sottolineando che i dubbi sollevati non avevano alcun fondamento concreto. L’organizzazione, che da anni rappresenta il principale polo politico della Valle d’Aosta, ha chiarito che il processo elettorale si è svolto in piena regolarità, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure stabilite dall’autorità competente. Le elezioni, tenutesi nel mese di maggio, hanno registrato un’affluenza stabile e un’organizzazione logistica che ha garantito la trasparenza del voto in tutte le circoscrizioni del capoluogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Union valdotaine difende posizione: dubbi su elezioni a Aosta non avevano fondamento

