Un’altra città un altro lavoro L’ho fatto per lui ma sto male Seguire l’amore non significa annullarsi

Elisa, una giovane di Genova, racconta il suo trasferimento a Napoli per stare vicino al compagno Claudio. Dopo due anni in città, confessa di aver fatto tutto per amore, ma ora si sente stanca e in crisi. La sua storia dimostra come seguire il cuore può portare a scelte difficili e a sentirsi persi.

Cara Caterina, mi chiamo Elisa, sono di Genova e ti scrivo da Napoli, la città in cui vivo e lavoro da circa due anni insieme al mio compagno Claudio. Stiamo insieme da cinque anni e conviviamo da un po’. Ci siamo conosciuti all’università a Roma, quando eravamo solo due studenti pieni di sogni e con la sensazione che il futuro, in qualche modo, si sarebbe sistemato da solo. Dopo la laurea, la vita ci ha portati a Napoli per il lavoro di Claudio. È stata una scelta fatta soprattutto per amore: lui qui ha un’occupazione stabile, che gli permette di vivere serenamente e di costruire qualcosa di solido. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

