Elisa, una giovane di Genova, racconta il suo trasferimento a Napoli per stare vicino al compagno Claudio. Dopo due anni in città, confessa di aver fatto tutto per amore, ma ora si sente stanca e in crisi. La sua storia dimostra come seguire il cuore può portare a scelte difficili e a sentirsi persi.

Cara Caterina, mi chiamo Elisa, sono di Genova e ti scrivo da Napoli, la città in cui vivo e lavoro da circa due anni insieme al mio compagno Claudio. Stiamo insieme da cinque anni e conviviamo da un po’. Ci siamo conosciuti all’università a Roma, quando eravamo solo due studenti pieni di sogni e con la sensazione che il futuro, in qualche modo, si sarebbe sistemato da solo. Dopo la laurea, la vita ci ha portati a Napoli per il lavoro di Claudio. È stata una scelta fatta soprattutto per amore: lui qui ha un’occupazione stabile, che gli permette di vivere serenamente e di costruire qualcosa di solido. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Un’altra città, un altro lavoro. L’ho fatto per lui ma sto male”. Seguire l’amore non significa annullarsi

Approfondimenti su Genova Napoli

Durante una recente intervista a Domenica In, Bobby Solo ha condiviso di aver avuto un malore che gli ha causato paura e difficoltà respiratorie.

Sempre più persone si trovano nella situazione di aver versato i contributi previdenziali senza ricevere la pensione spettante.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

FULL| Girl Became Tycoon’s Fifth Concubine to Uncover Her Sister’s Death but Fell for Husband’s Son

Ultime notizie su Genova Napoli

Argomenti discussi: La città messa in posa; Mai separare: Modesta Valenti e la responsabilità di una città che non può voltarsi dall’altra parte. L'intervento di Marco Impagliazzo alla stazione Termini; Bergamo e Brescia Capitali della Cultura due anni dopo: Manca un’alleanza duratura; Vadym Boychenko: Un’altra Mariupol per gli sfollati dalla città caduta.

Dove passano le bici nasce un’altra cittàOsservare una strada piena di biciclette è come intravedere un futuro possibile. Montréal rappresenta uno dei casi più evidenti di questa trasformazione, anche se i segnali arrivano da tutto il mondo. beppegrillo.it

Assicurazioni, un’altra stangata. Rimini è la città più cara in regioneUn’altra stangata in arrivo. Rimini è prima nella classifica che tiene conto del prezzo medio delle assicurazioni auto in Emilia Romagna, ma è un primato per cui c’è ben poco da gioire. La nostra è la ... ilrestodelcarlino.it

Una Nuova Vita o Morbo K, chi seguirete stasera Sfida tra le fiction di Rai 1 e Canale 5. Da una parte c’è Giacomo Giorgio con gli ultimi episodi della miniserie, dall’altra c’è il debutto di Anna Valle. Due storie da seguire. Avete fatto la vostra scelta facebook