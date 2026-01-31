Ciccio Cordova racconta la sua vita, iniziata tra i vicoli di Materdei a Napoli. Ha sempre vissuto per il calcio, l’unica passione che non ha mai abbandonato. La sua storia, dice, è come un romanzo ancora aperto.

La mia carriera inizia per strada, a Napoli, fra i vicoli del rione Materdei. Il calcio è stata l'unica passione a cui sono rimasto fedele tutta la vita. Mi ha stregato, come una donna a cui devi cedere per sempre. Calcisticamente sono nato imparato. Ero Ciccio Cordova già da bambino. Nessuno mi ha insegnato niente. Mi sono limitato ad assecondare il talento che il destino mi aveva misteriosamente assegnato in dote". Franco Cordova, detto Ciccio, a 81 anni ha ancora cucito addosso l'aplomb di un predestinato, che sapeva dare del tu non solo a un pallone, ma anche a una vita discussa e discutibile, mai banale.

© Ilfoglio.it - “Una vita da romanzo. E non è finita”. Il racconto di Ciccio Cordova

Nel cuore di Napoli, un ricordo indelebile lega Franco e Ciccio a un semplice piatto di tagliatelle condiviso in una trattoria, simbolo della loro amicizia e delle esperienze che hanno segnato i primi anni della loro carriera.

