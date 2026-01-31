Una macchina della polizia trasformata in una pignatta ha scatenato un’ondata di polemiche in Francia. La performance, considerata provocatoria, ha suscitato reazioni forti da parte di politici, del ministro dell’interno e dei cittadini sui social. Molti si sono indignati, ma resta da capire se si tratta di vera offesa o solo di arte che sfida i limiti.

Ma l’arte è la realtà? E se la risposta è no, perché ci indigniamo come se lo fosse? Questa domanda mi è sorta spontanea dopo aver visto il dissenso generale della Francia, dei politici, del ministro dell’interno e della gente sui social, a seguito di una performance piuttosto provocatoria. La performance è stata fatta da un gruppo di studenti dell’Accademia di belle arti Mulhouse, dell’Alsazia. Nel quale hanno inscenato una sorta di pentolaccia con un’auto della polizia FINTA, punto cruciale della situazione, a mio avviso. La pignatta era fatta di cartone, e sopra c’era scritto “Police”. La prima a commentare l’accaduto in maniera polemica è stata la sindaca di Mulhouse: Michèle Lut, dei Repubblicani, che definisce la performance una scena particolarmente scioccante, dicendo che la libertà artistica non giustifica comportamenti così scandalosi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Una macchina della polizia come pignatta: una performance indigna la Francia

