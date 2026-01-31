Una donazione da 120 milioni di dollari | il gesto di una coppia all'Università della California che ha salvato il loro cane
Una coppia di benefattori ha donato 120 milioni di dollari all’Università della California, destinandoli al Dipartimento di Medicina Veterinaria. È il più grande contributo mai arrivato in questo settore. La donazione ha permesso di intitolare il dipartimento ai coniugi Joan e Sanford I. Weill. La notizia ha fatto il giro del paese, attirando l’attenzione sulla generosità di questa coppia che ha deciso di investire nel benessere degli animali e nella ricerca veterinaria.
Record mondiale per una donazione destinata alla medicina veterinaria: i coniugi Joan and Sanford I. Weill hanno destinato 120 milioni di dollari al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università della California che da oggi è intitolato a loro nome.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Weill University
L’Ue ha fatto a Elon Musk una multa da 120 milioni di euro: perché e cosa c’entrano le spunte blu su X
Paris Match ha pubblicato nuove foto di Charlotte Casiraghi, felice in compagnia di Nicolas Mathieu e del loro cane. Come una coppia normale, o quasi...
Recentemente, Paris Match ha condiviso nuove foto di Charlotte Casiraghi mentre si trova in compagnia di Nicolas Mathieu e del loro cane.
Ultime notizie su Weill University
Argomenti discussi: Trapianti di organi, in Svizzera c’è ancora resistenza; Mineo: Tombolata di solidarietà per Gaza, raccolti più di mille euro; Azzurra Soccorso: servizio 118; Pesaro, l’iniziativa di Giorgio Parrucchieri: donare ciocche di capelli agli ustionati di Crans-Montana.
Venerdì 30 gennaio 2026 ore 15:15 Auditorium di Verolanuova Università Aperta: LA DONAZIONE DEGLI ORGANI Evento ad ingresso libero ed aperto a tutti. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.