Una donazione da 120 milioni di dollari | il gesto di una coppia all'Università della California che ha salvato il loro cane

Una coppia di benefattori ha donato 120 milioni di dollari all’Università della California, destinandoli al Dipartimento di Medicina Veterinaria. È il più grande contributo mai arrivato in questo settore. La donazione ha permesso di intitolare il dipartimento ai coniugi Joan e Sanford I. Weill. La notizia ha fatto il giro del paese, attirando l’attenzione sulla generosità di questa coppia che ha deciso di investire nel benessere degli animali e nella ricerca veterinaria.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.