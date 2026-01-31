Un weekendspaziale su Marte

Domenica al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci si trasforma in un universo di attività dedicate allo spazio. Durante il fine settimana, visitatori di tutte le età hanno potuto partecipare a mostre, laboratori e presentazioni sul pianeta rosso e le missioni spaziali. L’evento ha attirato molti appassionati, curiosi e famiglie, che hanno avuto l’opportunità di immergersi in un viaggio tra stelle e pianeti senza uscire da Milano.

Weekend speciale dedicato allo Spazio, un tema che accompagna il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci fin dalla sua fondazione. Proprio l’ astronomia e gli strumenti per l’osservazione del cielo costituirono, nel 1961, la prima sezione permanente aperta al pubblico: un nucleo storico destinato a crescere nel tempo, fino a diventare una delle esposizioni più ricche e significative del Museo. Oggi e domani il pubblico di tutte le età potrà liberare la creatività nella Tinkering Zone costruendo circuiti luminosi per inviare messaggi marziani con led, batterie e nastro di rame, mentre nell’ iLAB Matematica prenderanno forma piccoli lanciatori pronti al decollo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un weekend...spaziale su Marte Approfondimenti su Marte Weekend Dalla Luna a Marte, il rapporto spaziale tra Italia e Usa che fa scuola. Le parole dell’amb. Peronaci L'Italian Space Day – Next Frontiers 2025 mette in luce il forte rapporto spaziale tra Italia e Stati Uniti, un legame che si rafforza e fa da esempio a livello internazionale. Dalle luci di Natale alle stelle: a Città della Scienza un weekend spaziale Un weekend all'insegna dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale attende i visitatori di Città della Scienza il 13 e 14 dicembre. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Cosa succede se SpaceX arriva su Marte Ultime notizie su Marte Weekend Argomenti discussi: Un weekend...spaziale su Marte; A Città della Scienza un weekend Tra Numeri, Tecnologia e Creatività; Da Nonna Nunzia a Trento al Balletto di Milano: un weekend di spettacoli, danza e musica in Trentino; Domani il rientro incontrollato di un detrito spaziale da 11 tonnellate: grandi incertezze su luogo e ora, sorvolerà anche l’Italia. Città della Scienza - Un Weekend Spaziale13/12/2024 - In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) si terrà a Città della Scienza il 14 e il 15 dicembre una varietà di attività ... regione.campania.it Milano, 31 gennaio e 1 febbraio 2026 - Uno speciale weekend al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci per divertirti tra stelle e Pianeti, scoprire il Sole che non ti aspetti e partire in missione su Marte. Cosa aspetti Prenota una delle prop - facebook.com facebook Lavori in corso a Firenze dalle 15 di sabato alle 15 di domenica. I treni provenienti da sud (Roma, Napoli) termineranno la corsa a Campo di Marte; quelli da nord a Rifredi. In mezzo, 45 minuti di autobus sostitutivi gratuiti. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.