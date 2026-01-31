Un vecchio pallino del Napoli vicino alla Roma | pronta l’offerta

Il Napoli sta valutando un nuovo acquisto per rinforzare l’attacco, ma la concorrenza si fa dura. Secondo le ultime voci, un vecchio pallino del club partenopeo potrebbe tornare in corsa, questa volta vicino alla Roma. La società sta preparando un’offerta, ma non sono ancora chiare le mosse finali. I tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

Il Napoli continua a studiare il colpo migliore per rinforzare il pacchetto offensivo, ma occhio ad eventuali sorprese. Gli azzurri monitorano eventuali occasioni dell’ultima ora, specie sulle fasce. La dirigenza aveva seguito con attenzione Niccolò Fortini della Fiorentina, ma il terzino adesso è vicino alla Roma. Fortini verso la Roma: Napoli fuori dai giochi. Nel corso della trattativa che ha portato Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, il club inglese ha mostrato interesse anche per Oliveria. Fosse arrivata l’offerta giusta, Manna avrebbe considerato seriamente la cessione. In quel caso, il Napoli avrebbe provato a convincere la Fiorentina per lasciar partire Fortini. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Approfondimenti su Napoli Roma

L’Inter sta valutando opzioni per rafforzare il settore difensivo, con particolare attenzione al ruolo di laterale destro.

Il Milan valuta ulteriori interventi nel reparto offensivo durante il calciomercato invernale.

Ultime notizie su Napoli Roma

