Un uomo vestito da Batman protesta contro le deportazioni al Super Bowl | il discorso e il video diventano virali

Un uomo vestito da Batman ha fatto irruzione durante la riunione del consiglio comunale di Santa Clara, in California. Si è avvicinato ai funzionari pubblici per protestare contro le deportazioni e la presenza degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement al prossimo evento sportivo. Il suo discorso e il video dell’accaduto sono diventati virali sui social, attirando l’attenzione di molti utenti.

Non è una scena di un film della DC Comics, ma la realtà che supera la fantasia. Durante una riunione del consiglio comunale di Santa Clara, in California, un uomo travestito da Batman si è presentato davanti ai funzionari della città per denunciare la presenza degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement al prossimo Super Bowl, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium. Le immagini, diventate rapidamente virali, mostrano il Cavaliere Oscuro in versione attivista mentre si rivolge ai consiglieri con tono fermo e determinato. Il messaggio è chiaro e diretto: la città ha avuto mesi per prepararsi all’evento e ora deve riaffermare che le risorse municipali saranno destinate ai cittadini, non alle operazioni federali di immigrazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

