Il liceo classico Monti introdurrà un corso più forte di storia dell’arte a partire dal prossimo anno scolastico. La scuola ha deciso di potenziare l’offerta artistica, inserendo un’ora di storia dell’arte già dal primo biennio. La scelta nasce dal successo del progetto ‘Tracce’, in cui gli studenti si sono mostrati in grado di spiegare le opere della Pinacoteca ai cittadini. Ora, la scuola punta a rendere ancora più centrale l’arte nel percorso formativo, con l’obiettivo di stimolare la passione e la conoscenza tra i giovani.

Il liceo classico Monti si rinnova. A partire dall’anno scolastico 202627, nell’offerta formativa della scuola sarà presente anche una curvatura potenziata in ambito artistico, con un’ ora di storia dell’arte presente fin dal primo biennio La scuola ha elaborato questa proposta a partire dal successo di ‘Tracce’; progetto in cui gli studenti si sono messi alla prova esponendo alla cittadinanza le opere d’arte presenti nella Pinacoteca. L’esperienza è stata pensata non solo per rivitalizzare il luogo, ma per avvicinare i più giovani alle opere d’arte del nostro territorio. Facendo tesoro dell’esperienza, il Monti ha deciso di ampliarla nei prossimi anni attraverso un potenziamento che prevede un approccio pratico alle materie umanistiche, con laboratori e visite guidate dagli studenti per gli studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un tocco artistico al ’Monti’. Dagli studenti ciceroni in Pinacoteca al nuovo corso con più storia dell’arte

