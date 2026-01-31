Un giovane di 15 anni di Pietrasanta sogna di diventare scrittore. Frequenta il secondo anno del liceo linguistico

PIETRASANTA Ha compiuto 15 anni il 30 settembre, frequenta il secondo anno del liceo linguistico "G.Carducci" di Viareggio e il suo sogno nel cassetto è essere e non fare, lo scrittore. E se come recita un antico e saggio adagio "il buongiorno si vede dal mattino", il sogno di Alessandro Arnaboldi, nasce sotto buoni auspici. Questo quindicenne di origine milanesi, che vive in Versilia da tre anni, ha esordito con il primo libro "Filippo de’ Morganti. Un romanzo fiorentino", edizioni L’Ancora. L’immagine di copertina è tratta da un disegno che l’autore ha realizzato alle scuole elementari. Il libro è stato presentato nella rassegna "Il Salotto in Biblioteca" al Circolo "Il Fienile" dove Alessandro Arnaboldi ha dialogato con Giovanni Braida, suo professore e curatore della prefazione, e dove a fine presentazione ha strappato gli applausi del pubblico per avere emozionato gli spettatori per la semplicità e per la modestia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un talento vero per la penna. I sogni, i desideri e le aspirazioni di un giovane liceale del classico

Approfondimenti su Pietrasanta Viareggio

In un suggestivo borgo trentino, otto giovani tra i 18 e i 19 anni vivono un intenso percorso di crescita artistica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pietrasanta Viareggio

Argomenti discussi: Un talento vero per la penna. I sogni, i desideri e le aspirazioni di un giovane liceale del classico; Il paradosso del troppo: il vero problema dell’Italia è l’eccesso di bellezza; Il talento non basta: servono reti, metodo e accesso. Giulio Deangeli racconta perché investire sui giovani è una scelta economica; Caterina Caselli: Libera e coerente cerco il talento negli altri e non mi faccio giudicare.

Un talento al giorno, Lovro Chelfi: grande qualità al servizio del Barça AtlèticIl Barcellona ha messo le mani su un vero e proprio talento, assicurandosi le prestazioni di Lovro Chelfi, promettente centrocampista offensivo di appena 18 anni. Arrivato dal NK Kustošija U19, il ... tuttomercatoweb.com

Una serata da talento vero. Nicolussi Caviglia si prenotaIl nuovo centrocampista verso una maglia da titolare nella gara più difficile. Contro una mediana tecnica e robusta serviranno rapidità di idee e azione. Sempre più verso una maglia da titolare, con ... lanazione.it

Il vero successo nel dimagrimento non è talento, non è fortuna. È coerenza ripetuta nel tempo. Sei pronto a iniziare oggi - facebook.com facebook