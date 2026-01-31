Un posto al sole | Gennaro tenta il suicidio e finisce in carcere

Gennaro ha tentato di togliersi la vita buttandosi sotto un camion. Fortunatamente, alcuni operai nelle campagne lo hanno visto e sono intervenuti, salvandogli la vita. Poco dopo, però, è stato arrestato e portato in cella.

Gennaro prova a suicidarsì buttandosi sotto un camion, ma alcuni operai nelle campagne lo salvano. E da lì viene arrestato. La moglie per fortuna è fuori pericolo, ma in ospedale ecco che si presenta la megera: un personaggio che pensavamo essere uscito da Upas, e invece, come negli incubi che rappresenta, alla fine torna sempre. E adesso andrà a rovinare la vita anche di questa povera ragazza. E di tutti noi telespettatori ora costretti ad assistere alle fantasie di questo personaggio ambiguo. Per quanto continueranno gli autori a portare avanti questa storia paranormale? In tutto questo però, con Gagliotti ormai in carcere e fuori dai cantieri, Filippo non retrocede dall'idea di diventare lui amministratore delegato, anche se non serve più come figura di mediatore.

