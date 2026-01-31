Un pomeriggio dedicato ai più piccoli a Mariconda organizzato da Parrocchia e Comitato di Quartiere

Oggi a Mariconda, a Salerno, si sono viste tante famiglie con bambini che partecipavano a un pomeriggio di festa. La parrocchia e il Comitato di Quartiere hanno organizzato un evento per celebrare San Giovanni Bosco, con giochi, musica e tanta allegria. La chiesa Maria SS. era piena di persone che si sono ritrovate per condividere un momento di spensieratezza e comunità. La giornata è stata un successo, con tanti che hanno portato i più piccoli a divertirsi e a sentirsi parte del quartiere.

Questo pomeriggio, 31 gennaio 2026, il quartiere Mariconda di Salerno ha vissuto un momento di grande gioia e condivisione in occasione della festa di San Giovanni Bosco, svoltasi presso la chiesa Maria SS. del Rosario di Pompei.L'evento, organizzato con impegno e passione dal Comitato di.

