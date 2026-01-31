Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda E poi le iniziative di #domenicalmuseo!!

In tutta Italia arrivano diverse iniziative da non perdere, tra mostre e eventi culturali. Tra queste, spicca la grande esposizione di Anselm Kiefer a Palazzo Reale di Milano, aperta dal 7 febbraio al 27 settembre. Un’occasione per scoprire le sue opere più recenti e immergersi nel suo mondo artistico.

L e Alchimiste la nuova imponente mostra di Anselm Kiefer, sarà allestita a Palazzo Reale di Milano dal 7 febbraio al 27 settembre. Questa mostra inviterà i visitatori a interagire con opere che riflettono su storia, pittura e memoria femminile con le quali l’artista dà voce a molte donne alchimiste, per lo più dimenticate dalla storia ufficiale. La Memoria diventa fumetto: la mostra a Roma dell’artista tedesca Barbara Yelin X Leggi anche › La rivincita di streghe e alchimiste: arte, moda e cinema ci invitano a riscoprirle Al Castello Maniace di Siracusa è aperta, fino al 12 aprile 2026, la mostra Visioni d’arte in Sicilia tra Ottocento e Novecento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

