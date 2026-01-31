In tutta Italia arrivano diverse iniziative da non perdere, tra mostre e eventi culturali. Tra queste, spicca la grande esposizione di Anselm Kiefer a Palazzo Reale di Milano, aperta dal 7 febbraio al 27 settembre. Un’occasione per scoprire le sue opere più recenti e immergersi nel suo mondo artistico.

L e Alchimiste la nuova imponente mostra di Anselm Kiefer, sarà allestita a Palazzo Reale di Milano dal 7 febbraio al 27 settembre. Questa mostra inviterà i visitatori a interagire con opere che riflettono su storia, pittura e memoria femminile con le quali l’artista dà voce a molte donne alchimiste, per lo più dimenticate dalla storia ufficiale. La Memoria diventa fumetto: la mostra a Roma dell’artista tedesca Barbara Yelin X Leggi anche › La rivincita di streghe e alchimiste: arte, moda e cinema ci invitano a riscoprirle Al Castello Maniace di Siracusa è aperta, fino al 12 aprile 2026, la mostra Visioni d’arte in Sicilia tra Ottocento e Novecento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda. E poi le iniziative di #domenicalmuseo!!

Approfondimenti su domenicalmuseo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su domenicalmuseo

Argomenti discussi: La cucina italiana diventa patrimonio dell’umanità Unesco. Un riconoscimento che parla anche di caffè; Il Parlamento europeo vuole difendere i diritti dei passeggeri aerei; La storia di un piccolo lago ribelle in un quartiere popolare di Roma; Il libro del mese di Zeta: Skippy muore.

"In questo momento sono in Italia perché mio figlio più piccolo non la conosceva, quindi l’ho portato a conoscere un po’ di storia di Firenze, Pisa, Napoli, Roma... Qui ho vissuto tempi bellissimi. Mi fa piacere far conoscere a mio figlio un posto dove sono stat - facebook.com facebook