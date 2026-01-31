Le autorità della Montagna Pistoiese si preparano a contrastare la diffusione del virus della peste suina africana. Durante un incontro con il commissario Filippini, è stato annunciato un piano che prevede anche l’uso di cani molecolari per individuare eventuali carcasse o tracce del virus. Le misure sono diventate urgenti dopo che il virus ha iniziato a diffondersi nella zona, mettendo a rischio la popolazione suina locale. Le forze dell’ordine e gli esperti si stanno muovendo rapidamente per arginare il problema prima che diventi troppo difficile da

Il virus della peste suina africana bussa alle porte della Montagna Pistoiese, e le istituzioni rispondono serrando i ranghi. L’ombra dell’ epidemia, che da tempo flagella il Nord-Ovest d’Italia e ha già colpito duramente la Garfagnana e la Lucchesia, si allunga ora sui comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio. Ieri, in Prefettura, si è tenuto un vertice decisivo per coordinare la resistenza. Il commissario straordinario nazionale, Giovanni Filippini, ha incontrato il prefetto Angelo Gallo Carrabba, i sindaci, le forze di polizia e le associazioni di categoria per tracciare una linea invalicabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un piano per frenare la peste suina. L’incontro col commissario Filippini: "Usiamo anche i cani molecolari"

Durante l’assemblea di Coldiretti Toscana a Firenze, Monni ha criticato il commissario sulla gestione della peste suina, sottolineando l’insufficienza delle strategie adottate e la necessità di aumentare il coinvolgimento di veterinari.

