Un messaggio tra geopolitica e finanza | Pechino riduce i titoli del Tesoro USA

Questa mattina si è diffusa la notizia che Pechino sta vendendo una parte consistente dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti. La mossa ha sorpreso molti analisti, che vedono in questa manovra un segnale chiaro di tensione tra le due potenze. La decisione di Pechino di ridurre i suoi investimenti in dollari potrebbe indicare un cambio di strategia sulla scena globale, più attento a rafforzare la propria posizione. Per ora, l’effetto sui mercati non si è fatto attendere, con le borse che hanno registrato qualche oscillazione.

C'è un modo semplice per capire quando una potenza si prepara a un mondo più duro: non guarda ai discorsi, guarda al portafoglio. La Cina sta riducendo in modo costante le sue riserve di titoli del Tesoro statunitensi, scese a 682,6 miliardi di dollari a novembre 2025, il livello più basso da settembre 2008. Nel frattempo, le riserve auree ufficiali sono salite a quota 2.306 tonnellate a fine 2025, con acquisti dichiarati per 14 mesi consecutivi. Letta così, la fotografia è chiara: meno esposizione diretta a Washington, più copertura su un bene che non dipende da una firma politica.

