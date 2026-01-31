Un matematico calabrese tra i pionieri dell’intelligenza artificiale globale
Paolo Ferragina, nato a Catanzaro, è uno dei pionieri dell’intelligenza artificiale a livello mondiale. Professore di Informatica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato appena eletto membro dell’Association for Computing Machinery (ACM), l’organizzazione più importante nel campo dell’informatica. Un riconoscimento che conferma il suo ruolo centrale nello sviluppo di nuove tecnologie.
Paolo Ferragina, nato a Catanzaro e oggi professore ordinario di Informatica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato recentemente eletto membro dell’Association for Computing Machinery (ACM), l’organizzazione più prestigiosa al mondo nel settore dell’informatica. La nomina, annunciata nel gennaio 2026, fa parte di una selezione internazionale di 71 esperti riconosciuti per i loro contributi innovativi e di impatto duraturo. Tra tutti, Ferragina è l’unico nuovo membro proveniente da un’università italiana, un riconoscimento che sottolinea la rilevanza del suo lavoro nel panorama scientifico globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
