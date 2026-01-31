Paolo Ferragina, nato a Catanzaro, è uno dei pionieri dell’intelligenza artificiale a livello mondiale. Professore di Informatica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato appena eletto membro dell’Association for Computing Machinery (ACM), l’organizzazione più importante nel campo dell’informatica. Un riconoscimento che conferma il suo ruolo centrale nello sviluppo di nuove tecnologie.

Paolo Ferragina, nato a Catanzaro e oggi professore ordinario di Informatica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato recentemente eletto membro dell’Association for Computing Machinery (ACM), l’organizzazione più prestigiosa al mondo nel settore dell’informatica. La nomina, annunciata nel gennaio 2026, fa parte di una selezione internazionale di 71 esperti riconosciuti per i loro contributi innovativi e di impatto duraturo. Tra tutti, Ferragina è l’unico nuovo membro proveniente da un’università italiana, un riconoscimento che sottolinea la rilevanza del suo lavoro nel panorama scientifico globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un matematico calabrese tra i pionieri dell’intelligenza artificiale globale

Approfondimenti su Calabria Matematico

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, emergono nuove sfide per la sicurezza nucleare globale.

Nel 2025, l’intelligenza artificiale ha evoluto il suo ruolo, passando dall’essere un semplice strumento a diventare un elemento strategico nel contesto geopolitico globale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Calabria Matematico

Argomenti discussi: Il declino dell’informazione, la Calabria tra stereotipi mediatici e realtà negate; Il matematico tropeano Alberto Tassone è entrato nel Team di Standard & Poors Global.

Arte e fumetto si incontrano per valorizzare il patrimonio storico-artistico calabrese Soverato... #AntonelloGagini #FUMETTO #soverato - facebook.com facebook