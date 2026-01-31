un libro illustra il condottiero baldaccio bruni

Questa sera alle 17 viene presentato un nuovo libro su Baldaccio Bruni, il condottiero di Anghiari. L’autore, Alberto Barelli, prova a spiegare i motivi dietro la sua morte, sollevando nuove ipotesi. La presentazione si tiene in un momento in cui si torna a parlare di questa figura storica.

Una teoria sui veri motivi dell’uccisione di Baldaccio Bruni: è questo il contenuto del libro sul condottiero di Anghiari, scritto da Alberto Barelli (nella foto), che verrà presentato alle 17.30 di oggi nei locali della Libreria del Frattempo di Sansepolcro nell’ambito del ciclo "Incontro con l’autore", promosso dall’associazione Officina Civico 2. La morte di Baldaccio, che aveva vissuto al Castello di Sorci, è datata 6 settembre 1441, giorno nel quale a Palazzo Vecchio di Firenze conobbe la sua fine per opera dagli uomini al soldo del gonfaloniere di giustizia Bartolomeo Orlandini. Il cadavere venne poi gettato nella sottostante piazza della Signoria, dove gli venne tagliata la testa; la tumulazione avvenne poi nel chiostro dei Morti della basilica di Santo Spirito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

