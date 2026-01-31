Dopo sette anni, gli sciatori tornano a scendere lungo la Panoramica. La pista simbolo dell’Amiata grossetana ha riaperto finalmente, dopo che era stata chiusa l’inverno scorso a causa della pandemia. Molti appassionati hanno preso d’assalto le piste nel primo fine settimana di apertura, felici di tornare sulla neve.

AMIATA Finalmente. Dopo anni di attesa, gli sciatori tornano a scendere lungo la Panoramica, una delle piste simbolo dell'Amiata grossetana, chiusa dall'inverno precedente al Covid. Quella di oggi è una giornata speciale per il versante grossetano del monte: la società Isa Impianti ha annunciato, a partire da questo fine settimana, l'apertura non solo del circuito delle Macinaie Basse, ma anche della Seggiovia Macinaie e delle piste lunghe Panoramica, Direttissima e Canalgrande. Un risultato tutt'altro che scontato, in una stagione invernale definita dagli addetti ai lavori "pazza", segnata da scirocco, piogge e temperature altalenanti.

Un fine settimana sulla neve. Dopo sette lunghi anni riapre anche la Panoramica

Nel fine settimana, il maltempo interesserà il nord Italia, con precipitazioni che includeranno anche la neve a bassa quota.

