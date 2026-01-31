Un fine settimana sulla neve Dopo sette lunghi anni riapre anche la Panoramica
Dopo sette anni, gli sciatori tornano a scendere lungo la Panoramica. La pista simbolo dell’Amiata grossetana ha riaperto finalmente, dopo che era stata chiusa l’inverno scorso a causa della pandemia. Molti appassionati hanno preso d’assalto le piste nel primo fine settimana di apertura, felici di tornare sulla neve.
AMIATA Finalmente. Dopo anni di attesa, gli sciatori tornano a scendere lungo la Panoramica, una delle piste simbolo dell’Amiata grossetana, chiusa dall’inverno precedente al Covid. Quella di oggi è una giornata speciale per il versante grossetano del monte: la società Isa Impianti ha annunciato, a partire da questo fine settimana, l’apertura non solo del circuito delle Macinaie Basse, ma anche della Seggiovia Macinaie e delle piste lunghe Panoramica, Direttissima e Canalgrande. Un risultato tutt’altro che scontato, in una stagione invernale definita dagli addetti ai lavori "pazza", segnata da scirocco, piogge e temperature altalenanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Amiata Grossetano
Maltempo e precipitazioni verso il fine settimana, torna la neve anche a bassa quota
Nel fine settimana, il maltempo interesserà il nord Italia, con precipitazioni che includeranno anche la neve a bassa quota.
Meteo Genova e Liguria, dopo la neve: le previsioni per il fine settimana
Ultime notizie su Amiata Grossetano
Argomenti discussi: Un weekend di sport e benessere sulla neve: Naturalmente a Roana Winter Edition; I monti Sibillini protagonisti, un fine settimana sulla neve. Aperture confermate a Frontignano di Ussita e a Pintura di Bolognola; Riccione tra memoria e contemporaneità: un fine settimana di arte, cultura, sport e iniziative per tutti; Un fine settimana sulla neve. Dopo sette lunghi anni riapre anche la Panoramica.
Un fine settimana con il soleCielo sereno o al più poco nuvoloso per velatura, specie al mattino. Presenza di inversioni termiche marcate nelle ore notturne e al mattino specie nei fondovalle e in pianura. Sulla bassa pianura, ... rainews.it
Fine settimana senza tregua: dopo Harry arrivano nuovi vortici a catena sull’ItaliaArchiviata definitivamente la fase critica legata al passaggio del Ciclone Harry nelle zone meridionali, ... msn.com
Juan Jesus lancia la sfida: “Difenderemo lo scudetto fino alla fine” Il Napoli esce dall’Europa, ma non abbassa la testa. Anzi, alza la voce. Juan Jesus, dopo la notte di Champions, parla da leader e fissa l’orizzonte della stagione senza giri di parole. “Dopo ave - facebook.com facebook
Champions League, i ricavi delle italiane dopo la fine della fase a gironi: Inter 71,27 milioni di euro Juventus 64,05 milioni di euro Atalanta 59,4 milioni di euro Napoli 48,55 milioni di euro (Calcio e Finanza) x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.