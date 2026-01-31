Un fine settimana sulla neve Dopo sette lunghi anni riapre anche la Panoramica

Dopo sette anni, gli sciatori tornano a scendere lungo la Panoramica. La pista simbolo dell’Amiata grossetana ha riaperto finalmente, dopo che era stata chiusa l’inverno scorso a causa della pandemia. Molti appassionati hanno preso d’assalto le piste nel primo fine settimana di apertura, felici di tornare sulla neve.

AMIATA Finalmente. Dopo anni di attesa, gli sciatori tornano a scendere lungo la Panoramica, una delle piste simbolo dell’Amiata grossetana, chiusa dall’inverno precedente al Covid. Quella di oggi è una giornata speciale per il versante grossetano del monte: la società Isa Impianti ha annunciato, a partire da questo fine settimana, l’apertura non solo del circuito delle Macinaie Basse, ma anche della Seggiovia Macinaie e delle piste lunghe Panoramica, Direttissima e Canalgrande. Un risultato tutt’altro che scontato, in una stagione invernale definita dagli addetti ai lavori "pazza", segnata da scirocco, piogge e temperature altalenanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

