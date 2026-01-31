Un confronto per il futuro di Portomaggiore

Questa mattina, i cittadini di Portomaggiore si sono riuniti per un confronto sul futuro della città. Sindaci, amministratori e residenti hanno parlato di progetti e idee da mettere in pratica, cercando di aprire un dialogo aperto e diretto. L'obiettivo è costruire insieme una strada concreta per lo sviluppo del paese.

"È ora di costruire il futuro di Portomaggiore. Per farlo serve un dialogo reale, dove progetti e idee vengono ascoltate". La Lega Portomaggiore, con segretario Massimo Contarini, ha rilasciato un comunicato che pone al centro il futuro della cittadina. Il comunicato si focalizza sulle tematiche che riguardano il futuro economico di Portomaggiore, sottolineando la necessità di un dialogo che permetta di confrontarsi per il bene della comunità, anche in vista del prossimo appuntamento elettorale. "È ora di costruire il futuro di Portomaggiore e di smettere di perdere tempo in discussioni sterili ed esercizi pirotecnici su ideologie che non producono nulla – così inizia il comunicato –.

