‘Un castello di carte’ al Fabbri Spettacolo gratuito per famiglie

Domani alle 11 il teatro Diego Fabbri apre le porte ai bambini con “Un castello di carte”. Lo spettacolo, gratuito, fa parte della rassegna ‘Family’ e si rivolge alle famiglie in cerca di divertimento e momenti di svago.

Il teatro Diego Fabbri accoglie domani alle 11, ‘ Un castello di carte ’, spettacolo dedicato ai più piccoli per la rassegna ‘Family’. La messa in scena utilizza i tarocchi come dispositivo narrativo per raccontare due fiabe della tradizione popolare, rielaborandone la struttura alla luce de ‘Il castello dei destini incrociati’ di Italo Calvino. L’opera è firmata dalla compagnia Tcp – Tanti Cosi Progetti ed è prodotta da Accademia PerdutaRomagna Teatri. In scena e alla regia c’è Danilo Conti. L’idea prende forma attraverso figure di carta tratte da due mazzi di tarocchi: il Visconteo e quello, più popolare, di Marsiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

