Un anno senza la scuola Parini Genitori alunni e docenti insieme per mantenere viva l’attenzione

Genitori, alunni e docenti si sono trovati di nuovo davanti al cancello sbarrato della scuola Parini a Romagnano per il primo anniversario della sua chiusura. Con un coro di voci, hanno ribadito che resteranno lì finché la scuola non tornerà aperta, dimostrando che l’assenza di un anno non ha spento l’attaccamento di chi la frequenta. La manifestazione è stata un modo per mantenere viva l’attenzione sulla riapertura, tra parole di speranza e qualche striscione di protesta.

"Rimarremo qui finché la scuola non sarà ricostruita". Grandi e piccini, alunni, docenti e genitori si sono riuniti ancora una volta di fronte al cancello sbarrato della scuola Parini a Romagnano, celebrando il primo anniversario della sua chiusura. Dietro il cancello chiuso di quell'edificio azzurro restano i segni dell'abbandono: arredi accatastati, tapparelle abbassate, silenzio. Tuttavia la comunità non si rassegna. In questo anniversario non si celebra certo una festa nel senso tradizionale, ma l'impegno collettivo per non far cadere nell'oblio quel luogo simbolo di educazione, crescita e appartenenza.

