‘Umarell tour’ alla scoperta delle nuove opere | tanti curiosi al Centro sportivo e alla nuova mensa di Villachiaviche

Tanti cittadini si sono ritrovati al Centro sportivo e alla nuova mensa di Villachiaviche per scoprire le opere realizzate con i fondi del Pnrr. L’evento, chiamato “Umarell tour”, ha attirato numerosi curiosi che hanno approfittato dell’occasione per vedere da vicino le nuove strutture. Chi si è fermato ha potuto osservare da vicino i lavori e capire meglio come sono stati realizzati, senza dover attendere le inaugurazioni ufficiali.

