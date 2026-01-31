Ultras Abodi | Collaborazione con i club per tenere fuori i violenti dagli stadi

Il ministro Abodi conferma che ci sarà una stretta contro gli ultras violenti. Insieme ai club, si lavora per impedire ai tifosi più aggressivi di entrare negli stadi. La decisione di vietare le trasferte alle tifoserie coinvolte in scontri in autostrada è stata difficile, ma si vuole mettere fine a comportamenti pericolosi. Abodi spiega di aver parlato spesso con Piantedosi, e di condividere il piano di azioni per tutelare la sicurezza negli impianti sportivi.

La decisione di vietare le trasferte alle tifoserie i cui ultras si sono resi protagonisti di scontri in autostrada? “Penso che sia stata una scelta non facile per il ministro Piantedosi, con il quale mi confronto costantemente su questo tema e con il quale c’è perfetta identità di vedute sugli obiettivi da perseguire. C’è qualche disallineamento sulle modalità attraverso le quali raggiungere questo obiettivo, peraltro negli ultimi episodi le persone sono state anche identificate. Io credo che sia sempre più indispensabile la collaborazione con i club perché queste persone, conoscendo il nome e il cognome, non entrino più allo stadio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

